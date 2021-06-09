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Метинвест инвестирует в модернизацию АКХЗ 1,8 млрд грн

09.06.21 14:19
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Группа "Метинвест" инвестирует в модернизацию Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и благоустройство его территории, а также реализует социально важные для города проекты. Об этом говорится в материале ресурса avdeevka.city, сообщает "5 канал".

По словам гендиректора Авдеевского коксохима Виталия Литовки, от стабильной работы АКХЗ зависит жизнь и развитие Авдеевки (города, который фактически находится на линии фронта), металлургические предприятия Мариуполя и Запорожья, экономика страны.

Литовка рассказал, что российская агрессия наложила серьезный отпечаток на работу АКХЗ: пострадал печной фонд, что сказалось на работе основных цехов.

"Поэтому одно из важных направлений нашей инвестиционной программы – восстановление коксовых печей. Мы планируем до 2027 года обновить весь печной фонд", – пояснил он.

Он добавил, что в этом году "Метинвест" инвестирует почти 1,8 млрд грн в ремонты, модернизацию производственных мощностей, охрану труда, социальную сферу предприятия. Так, уже приобрели новый электровоз, ремонтируют два котла.

"У нас есть целая программа по повышению выработки собственной электроэнергии. Кроме всего прочего, строим новую современную градирню для ТЭЦ и для цеха водоснабжения", – рассказал директор предприятия.

По словам Литовки, на развитие социальной сферы завода запланировано более 38 млн грн.

Директор АКХЗ отметил, что восстановление и совершенствование стабильной работы предприятия – важная задача, ведь каждая четвертая семья в Авдеевке связана с работой на коксохиме.

МинПром

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