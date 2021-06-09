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Власти США намерены сохранить антидемпинг на украинский листовой прокат

09.06.21 13:50
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Международная комиссия по торговле США (United States International Trade Commission, USITC) планирует сохранить действующие антидемпинговые ограничения на поставки на американский рынок листового проката из углеродистой стали (Certain Cut-to-length Carbon Steel Platе) из Украины, России и КНР.

Согласно сообщению USITC, такие выводы были сделаны по итогам проведенного пересмотра антидемпинговых ограничений по окончании четвертого пятилетнего периода их действия, передает Интерфакс-Украина.

"Комиссия по международной торговле США определила, что отмена существующих решений об антидемпинговых пошлинах на импорт листового проката из углеродистой стали из Китая, России и Украины, вероятно, приведет к продолжению или повторному материальному ущербу в течение обозримого периода времени. В результате такого решения USITC существующие ограничения на импорт этого продукта из Китая, России и с Украины останутся в силе", – сказано в сообщении.

USITC начала плановый пересмотр антидемпинговых ограничений на поставки на американский рынок углеродистого проката в ноябре 2020 года.

Демпинговая маржа для металлопродукции "Азовстали" составляет 81,43%, а для ММК им. Ильича – 155%. Для других предприятий действует демпинговая маржа в размере 237,91%.

МинПром

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