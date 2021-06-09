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Минфин увеличил прогноз выплат по госдолгу на IV квартал

09.06.21 13:23
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Министерство финансов Украины за минувший месяц увеличило прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 0,93 млрд грн - до 603,33 млрд грн, в частности прогноз выплат в октябре-декабре увеличен на 1,2 млрд грн – до 123,04 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, прогноз выплат по госдолгу в апреле-июне снизился на 1,44 млрд грн – до 165,26 млрд грн, в июле-сентябре вырос на 1,15 млрд грн – до 170,75 млрд грн.

Пиковым месяцем для платежей по госдолгу остается сентябрь – 104,2 млрд грн.

Прогноз выплат по госдолгу в 2022 году вырос почти на 15,5 млрд грн - до 366,4 млрд грн.

Минфин также за месяц понизил прогноз выплат по внутреннему долгу во втором квартале - на 1,51 млрд грн, до 145,88 млрд грн, в третьем - повысил на 1,15 млрд грн, до 81, 55 млрд грн, в четвертом – на 1,26 млрд грн, до 105,26 млрд грн.

В целом выплаты по внутреннему госдолгу в этом году должны составить 442,25 млрд грн, по внешнему – 161,07 млрд грн, свидетельствует майский прогноз.

МинПром

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