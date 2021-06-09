Коронавирус отступает от Украины По состоянию на 9 июня карантинные ограничения во всех областях Украины соответствуют "зеленому" уровню эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.



Ранее сообщалось, что Кабинет министров смягчил карантинные требования. В частности правительственным постановлением изменены требования к установлению "зеленого" уровня эпидемической опасности, который позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемических ограничений в сторону смягчения на всей территории Украины:



- количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней не должно превышать 75;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – менее 4%;

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 300;

- на всей территории Украины нет регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности.



Напомним, на утро 9 июня в Украине зафиксировали 1 385 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.



МинПром



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