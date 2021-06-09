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Сенат США выделил 240 млн долл на развитие высокотехнологичной промышленности

09.06.21 10:47
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Сенат американского Конгресса подавляющим большинством голосов одобрил законопроект, направленный на увеличение производства полупроводников в США и развитие искусственного интеллекта и других технологий в условиях растущей конкуренции со стороны Китая. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Законопроект предусматривает выделение 190 млрд долларов на укрепление технологий и исследований в США, и отдельно около 50 млрд долларов на активизацию исследований и увеличение производства полупроводников и телекоммуникационного оборудования в США.

"Принятие Сенатом 68 голосами "за" и 32 "против" законопроекта демонстрирует, что экономическое противостояние Китаю - это вопрос, который объединяет обе партии в Конгрессе", - пишет агентство.

Как отмечают американские СМИ, принятие широкого пакета законов, направленных на повышение способности страны конкурировать с китайскими технологиями, показывает, что Конгресс все чаще стремится занять жесткую позицию в отношении Пекина.

Лидер сенатского республиканского меньшинства Митч Макконнелл сказал, что "принятие этого закона не может быть последним словом Сената о нашей конкуренции с Китаем".

Законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и после этого представлен на подпись президенту Джо Байдену.

МинПром

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