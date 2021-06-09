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Готовить новую редакцию законопроекта №4167 должны отраслевые эксперты – Магомедов

09.06.21 10:17
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Готовить новую редакцию законопроекта №4167 должна рабочая группа в составе народных депутатов, лучших отраслевых экспертов, авторитетных экологов, представителей промышленных компаний и технических институтов. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Вместе они должны подготовить документ, который одновременно будет соответствовать принципам европейской экологической политики и учитывать украинские экономические реалии. Очень хочется, чтобы бизнес наконец получил ответ, как будут профинансированы 270 млрд грн затрат, необходимых на проведение экомодернизации. Хочется увидеть реальные сроки внедрения НДТМ, минимум 15-20 лет, и механизмы локализации, которые дадут возможность принять участие в модернизации украинским производителям оборудования, а не только европейцам. От кабинетной экологической романтики необходимо переходить к экономическому прагматизму", - подчеркнул политик.

М.Магомедов выразил уверенность, что итоговый текст з/п должен имплементировать положения Директивы ЕС 2010/75ЕС о промышленных выбросах и соответствовать принципам европейской экологической политики Green Deal. "Однако авторы должны учитывать технический и технологический разрыв, который сегодня существует между Евросоюзом и Украиной. Нельзя просто так «надеть» европейские стандарты на украинские реалии. Тем более, если Соглашение Украины с ЕС не предусматривает подобного – указывая, что каждая страна имеет право изменять нормы, учитывая состояние экономики", - говорит нардеп.

Он подчеркнул, что ввторы документа в предыдущие две попытки провести его через парламент все эти важные моменты не учли. Хотя даже в СНБО предупреждали: внедрение НДТМ в Украине за четыре года может стать угрозой экономической безопасности. В Европейской бизнес-ассоциации напомнили: предприятия ЕС шли к экомодернизации десятки лет.

"Еще один важный момент: нельзя всю финансовую нагрузку взвалить на частный бизнес. Если мы говорим о внедрении европейской практики, необходимо отметить: власти ЕС вложили в помощь промышленным компаниям сотни миллиардов евро, а до 2030 года в проекты по декарбонизации и внедрению экологических технологий планируют вложить еще 1 трлн евро. О помощи государства в з/п №4167 - ни слова. Это несправедливо по отношению к нашей промышленности – которая платит зарплаты миллионам украинцев и обеспечивает их рабочими местами, а также платит миллиарды налогов в бюджеты всех уровней", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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