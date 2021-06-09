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В I квартале мировое производство нержавейки выросло почти на 25%

09.06.21 09:23 , МеталлСервис
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Как следует из данных, опубликованных во вторник International Stainless Steel Forum (ISSF), в течение первого квартала 2021 года металлургические предприятия по всему миру выплавили 14,512 млн. тонн нержавеющей стали. Рост объёмов к четвёртому кварталу 2020 года - 2,7%, в годовом соотношении - 24,7%.

На долю китайских металлургов в общем объёме пришлось 8,198 млн. тонн - на 0,5% меньше к предыдущему кварталу, но больше на 36,9% в годовом сопоставлении. Страны Азии без учёта КНР и Южной Кореи произвели за январь-март 1,88 млн. тонн нержавеющей стали, рост к октябрю-декабрю 2020 - 2,4%, снижение год к году - 0,3%.

Европа по итогам первого квартала выплавила 1,909 млн. тонн нержавеющей стали, что больше результата предыдущего квартала на 11%, в годовом сопоставлении - на 5,3%. В США объёмы составили 0,624 млн. тонн - на 9,7% больше к четвёртому кварталу и на 0,4% меньше по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Бразилия, Индонезия, Россия, Южная Африка и Южная Корея (указаны ISSF как "другие" страны) произвели за январь-март 1,901 млн. тонн нержавеющей стали. К предыдущему кварталу показатели улучшились на 7,7%, в годовом соотношении - на 43,8%.

МинПром

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