Спотовая цена газа в Европе взяла новую высоту

Спотовая цена газа в Европе штурмовала новый пик на ожиданиях более жаркой, чем ожидалось, погоды и сокращении поставок из Норвегии.



Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах всего за сутки выросла на 6% - до 357 долл. за тысячу кубометров. Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена газа взлетала до 969 долл. на TTF и до 1227 долл. за тысячу кубометров на британской площадке NBP.



С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже 257 долл. за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долл. за тысячу кубов.



