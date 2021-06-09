В Русале заявили о дефиците на мировом рынке алюминия в ближайшие 5 лет "РУСАЛ" планирует в 2021 году произвести и продать порядка 3,8 млн тонн алюминия, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 гендиректор компании Евгений Никитин.



По итогам 2020 года "РУСАЛ" снизил выпуск алюминия на 0,1%, до 3,755 млн тонн, продажи алюминия и сплавов при этом сократились на 6%, до 3,926 млн тонн.



"Если не учитывать ожидаемый запуск Тайшетского завода, мы остаемся в прежних цифрах - 3,8 млн тонн. То есть не будет такого увеличения продаж, когда мы распродавали запасы - сейчас их нет. Теперь все сбалансированно, и объем продаж совпадает с объемом производства. Просто будет перераспределение металла по рынкам, мы всегда этим занимаемся", - рассказал Е.Никитин.



Также компания прогнозирует дефицит на мировом рынке алюминия в ближайшие пять лет.



"До этого Китай постоянно увеличивал своё присутствие на рынке, причем если Европа, Америка, Россия сдерживали производство, то Китай наоборот постоянно его наращивал. Так как у них угольная генерация большая, а тренд, как я сказал, на низкоуглеродную продукцию, соответственно, они вынуждены учитывать требования времени, и это очень позитивный сигнал", - рассказал Е.Никитин.



"Таким образом, сама китайская экономика будет расти, а производство алюминия, которое у них на 70-80% использует электрогенерацию на угле, соответственно, будет сдерживаться. И в этом случае мы предполагаем реакцию рынка: цена будет расти или оставаться на уровне плюс-минус $200, но это тоже хорошая цена. Поэтому ближайшие пять лет мы видим, что рынок, скорее всего, будет дефицитным", - отметил глава "Русала".



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