Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Русале заявили о дефиците на мировом рынке алюминия в ближайшие 5 лет

09.06.21 12:15 , МеталлТорг
печать
размер текста:

"РУСАЛ" планирует в 2021 году произвести и продать порядка 3,8 млн тонн алюминия, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 гендиректор компании Евгений Никитин.

По итогам 2020 года "РУСАЛ" снизил выпуск алюминия на 0,1%, до 3,755 млн тонн, продажи алюминия и сплавов при этом сократились на 6%, до 3,926 млн тонн.

"Если не учитывать ожидаемый запуск Тайшетского завода, мы остаемся в прежних цифрах - 3,8 млн тонн. То есть не будет такого увеличения продаж, когда мы распродавали запасы - сейчас их нет. Теперь все сбалансированно, и объем продаж совпадает с объемом производства. Просто будет перераспределение металла по рынкам, мы всегда этим занимаемся", - рассказал Е.Никитин.

Также компания прогнозирует дефицит на мировом рынке алюминия в ближайшие пять лет.

"До этого Китай постоянно увеличивал своё присутствие на рынке, причем если Европа, Америка, Россия сдерживали производство, то Китай наоборот постоянно его наращивал. Так как у них угольная генерация большая, а тренд, как я сказал, на низкоуглеродную продукцию, соответственно, они вынуждены учитывать требования времени, и это очень позитивный сигнал", - рассказал Е.Никитин.

"Таким образом, сама китайская экономика будет расти, а производство алюминия, которое у них на 70-80% использует электрогенерацию на угле, соответственно, будет сдерживаться. И в этом случае мы предполагаем реакцию рынка: цена будет расти или оставаться на уровне плюс-минус $200, но это тоже хорошая цена. Поэтому ближайшие пять лет мы видим, что рынок, скорее всего, будет дефицитным", - отметил глава "Русала".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:23
Минфин увеличил прогноз выплат по госдолгу на IV квартал
13:03
Нафтогаз готовит новый иск против Газпрома
12:45
С начала года украинские трубники увеличили производство на 11,8%
12:37
Спотовая цена газа в Европе взяла новую высоту
11:57
Транзит нефти по территории Украины снизился на 4,1%
11:47
Коронавирус отступает от Украины
11:39
Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ привлек 19,12 млрд грн
11:16
Минэнерго поддерживает акциз на производимую по зеленому тарифу электроэнергию
10:56
США признали, что завершение строительства Северного потока-2 фактически решено
10:47
Сенат США выделил 240 млн долл на развитие высокотехнологичной промышленности
10:17
Готовить новую редакцию законопроекта №4167 должны отраслевые эксперты
09:53
Norsk Hydro продала свои прокатные предприятия
09:23
В I квартале мировое производство нержавейки выросло почти на 25%
08:56
ПриватБанк получил нового председателя правления
08:06
Всемирный банк ожидает рекордных темпов восстановления экономики
08.06.21
17:57
В ЕС до 9 июля примут решение о продаже ArcelorMittal двух заводов Liberty Steel
17:36
Украина готова продолжать оценку инфраструктуры качества в рамках промышленного безвиза
17:17
ДТЭК Энерго запустил проект по использованию подводного дрона на Криворожской ТЭС
16:58
Саудовская Аравия собирается добывать из морской воды литий высокой чистоты
16:36
На наличном валютном рынке предложение превышает спрос
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!