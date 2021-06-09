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Транзит нефти по территории Украины снизился на 4,1%

09.06.21 11:57 , Бизнес Цензор
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Транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь в январе-мае 2021 года снизился на 4,1% (на 211,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4,94 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные АО "Укртранснафта", передает Интерфакс-Украина.

В частности, транзит в направлении Будковце (Словакия) составил 3,48 млн тонн (+2,5% к январю-маю 2020 года), Фенешлитке (Венгрия) – 1,1 млн тонн (-21,6%), Мозыря (Беларусь) – 359,6 тыс. тонн (+1,8%).

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины за пять месяцев 2021 года составил 951,2 тыс. тонн, что на 13,4% (на 147,3 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса-Кременчуг составила 381,6 тыс. тонн (-23,2%).

Таким образом, в январе-мае 2021 года общая транспортировка нефти по трубопроводам компании составила 5,89 млн тонн (-5,7%). Доля в ней транзитного объема – 83,8%, перекачки на НПЗ страны – 16,2%.

В мае 2021 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом увеличился на 14,6% (на 138,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 1,09 млн тонн. В том числе в Будковце – 820 тыс. тонн (+47,8%), Фенешлитке – 269,9 тыс. тонн (-11,5%).

Прокачка на НПЗ Украины в прошлом месяце сократилась на 15,6% (на 40,8 тыс. тонн) – до 221,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, "Укртранснафта" сократила транзит нефти в первом квартале на 14%.

В частности, объем транспортируемой нефти для НПЗ Украины в январе-марте составил 525,9 тыс. тонн (на 11,2% меньше, чем в 2020 году), а транзит – 2,96 млн тонн, что на 14,2% меньше чем в первом квартале 2020 года.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,77 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

МинПром

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