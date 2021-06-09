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Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ привлек 19,12 млрд грн

09.06.21 11:39 , Бизнес Цензор
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Министерство финансов на состоявшемся 8 июня аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 19,12 млрд грн, что является рекордным показателем с начала года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 106,29 млн грн под 8,99% годовых, что соответствует уровню предыдущих аукционов.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 3,4 млрд грн под 11,19% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 1,69 млрд грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 4,39 млрд грн под 12,05% годовых, от трехлетних – 2,56 млрд грн под 12,3% годовых.

Кроме того, впервые в этом году Минфин разместил облигации с погашением в мае 2026 года на 2,02 млрд грн при спросе 4,08 млрд грн. Средневзвешенная доходность новой 5-летней бумаги составила 12,52%.

Минфин также разместил номинированные в долларе США облигации сроком обращения один год на 182,18 млн долл. под 3,7% годовых.

МинПром

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