Минэнерго поддерживает акциз на производимую по зеленому тарифу электроэнергию Введение акциза на производимую по "зеленому тарифу" электроэнергию позволит финансово сбалансировать сегмент ВИЭ-генерации. Об этом заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков заявил во время пресс-конференции на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология", передает Интерфакс-Украина.



"У нас есть большая проблема финансового сбалансирования в энергосекторе, в сегменте ВИЭ. И для нас очень важно найти рыночный механизм, чтобы, во-первых, рассчитаться с долгами, а во-вторых, чтобы, дальше увеличивая мощности ВИЭ, не накапливать их. И именно такая система налогообложения может быть ответом на этот вопрос", – отметил Я.Демченков.



Вместе с тем в своем выступлении на форуме Демченков отметил, что устойчивое развитие энергетики базируется на модернизированной атомной генерации и дальнейшем развитии ВИЭ, что, в свою очередь, должно сопровождаться увеличением высокоманевренной генерации и систем накопления энергии.



В то же время, согласно расчетам отраслевого издания ExPro, введение акциза в размере 3,2% на электроэнергию произведенную из альтернативных источников, увеличит поступления госбюджета всего на 1,6 млрд грн в год.



Так, согласно прогнозу НРКЭКУ, общая стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии в 2021 году вырастет на 24% по сравнению с 2020 годом – до 51,26 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2019 году (24,48 млрд грн).



Таким образом, общая сумма акциза, в пересчете на весь 2021 год (если бы он действовал в течение года), будет составлять около 1,64 млрд грн.



Как сообщалось, Кабинет министров 2 июня зарегистрировал в парламенте так называемый "ресурсный законопроект" (№5600) с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений.



Документ, в частности, предусматривает исключение электроэнергии из ВИЭ из группы товаров, на которые не распространяется акциз, что приведет к введению акцизного налога на "зеленую" электроэнергию на уровне 3,2%.



Против этой инициативы продолжают категорически выступать профильные ВИЭ-ассоциации.



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