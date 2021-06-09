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США признали, что завершение строительства Северного потока-2 фактически решено

09.06.21 10:56 , РБК Украина
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на заявления России о почти завершении строительства газопровода "Северный поток-2". В Вашингтоне изучают варианты действий для поддержки Украины после запуска российского газопровода.

Об этом госсекретарь США сказал во время выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената.

Э.Блинкен признал, что завершение строительства российского газопровода уже фактически решено.

"Реальность заключается в том, что физическое завершение (строительства - ред.) газопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является наиболее эффективными нашими действиями, чтобы поддержать интересы Украины и других причастных стран, а также наши собственные интересы", - сказал глава Госдепа США.

Напомним, накануне Э.Блинкен рассказал, что США и Германия ведут переговоры о возможных компенсациях Украине после запуска "Северного потока". Вашингтон не хочет позволить России использовать транзит газа через Украину как оружие.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден все еще может остановить "Северный поток-2".

Кроме того, российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия намерена использовать транзит через Украину и после запуска "Северного потока-2", но он добавил, что Россия не обязана всех кормить.

МинПром

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