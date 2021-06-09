ПриватБанк получил нового председателя правления

Правление Национального банка Украины согласовало кандидатуру Герхарда Бёша на должность председателя правления государственного ПриватБанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Мы приветствуем Герхарда Бёша с согласованием его кандидатуры на должность председателя правления ПриватБанка и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка. Качественное корпоративное управление в государственных банках - безусловный приоритет Национального банка и залог эффективной работы государственных банков", - прокомментировал решение председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
Как сообщалось, в мае 2021 года наблюдательный совет ПриватБанка назначила Герхарда Бёша председателем правления ПриватБанка по результатам конкурсного отбора. Г.Бёш назначен сроком на пять лет.
С ноября 2010 года до 30 апреля 2021 года Бёш занимал должность первого заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль.