ПриватБанк получил нового председателя правления Правление Национального банка Украины согласовало кандидатуру Герхарда Бёша на должность председателя правления государственного ПриватБанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.



"Мы приветствуем Герхарда Бёша с согласованием его кандидатуры на должность председателя правления ПриватБанка и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка. Качественное корпоративное управление в государственных банках - безусловный приоритет Национального банка и залог эффективной работы государственных банков", - прокомментировал решение председатель Национального банка Кирилл Шевченко.



Как сообщалось, в мае 2021 года наблюдательный совет ПриватБанка назначила Герхарда Бёша председателем правления ПриватБанка по результатам конкурсного отбора. Г.Бёш назначен сроком на пять лет.



С ноября 2010 года до 30 апреля 2021 года Бёш занимал должность первого заместителя председателя правления Райффайзен Банка Аваль.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



