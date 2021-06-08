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В ЕС до 9 июля примут решение о продаже ArcelorMittal двух заводов Liberty Steel

08.06.21 17:57 , Металлургпром
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Антимонопольные регулирующие органы Европейского Союза до 9 июля примут решение о предоставлении разрешения крупнейшей металлургической компании ArcelorMittal на покупку двух французских сталелитейных заводов, принадлежащих Liberty Steel Санджива Гупты. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

Напомним, что 4 июня ArcelorMittal запросил разрешение ЕС на покупку большинства акций Liberty Steel France или ее активов, двумя основными из которых являются производитель железнодорожных путей Liberty Rail в Хайанге и производитель стали Liberty Ascoval в Сен-Сауле.

Надзорный орган ЕС по вопросам конкуренции может либо разрешить сделку с условиями или без них, либо начать четырехмесячное расследование, если у него появятся серьезные опасения о монополизации рынка.

Liberty Steel является частью альянса Gupta Family Group Alliance (GFG). С.Гупта изо всех сил пытается рефинансировать свою международную сеть предприятий в области производства стали, алюминия и электроэнергии после того, как в марте финансовая компания Greensill объявила о банкротстве.

Одним из способов улучшения финансового положения С.Гупта избрал продажу активов. В понедельник валлонское правительство Бельгии сообщило, что предоставляет ссуду Liberty Steel, чтобы позволить компании поддерживать металлургическое производство в Льеж-Дюделанж, пока не будет найден надежный покупатель на этот завод.

МинПром

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