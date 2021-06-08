На наличном валютном рынке предложение превышает спрос На наличном валютном рынке продолжает доминировать предложение иностранной валюты. С начала года банки приобрели у населения иностранной валюты в наличной и безналичной форме более чем на 1,3 млрд долл. Как передает Укринформ, об этом председатель совета Национального банка Богдан Данилишин написал в Фейсбуке.



"С начала июня банки приобрели у населения иностранной валюты в наличной и безналичной форме на сумму более 70 млн долларов США, а с начала года - более 1,3 млрд долларов США", - написал Б.Данилишн.



По его словам, избыток предложения иностранной валюты на межбанковском рынке в конце прошлой и в начале этой недели оказывал давление на обменный курс гривни в сторону укрепления. За неделю курс гривни к доллару США укрепился на 0,9% под влиянием преобладания предложения иностранной валюты над спросом клиентов банков.



"Увеличению предложения иностранной валюты на рынке способствуют высокие цены на основные товары украинского экспорта: сельскохозяйственную продукцию, железную руду и сталь. В частности, мировые цены на кукурузу в годовом измерении увеличились на 42%, на пшеницу - на 8%, на сталь - на 16%, на железную руду - на 29%", - отметил глава Совета НБУ.



По его мнению, благоприятные условия торговли, в свою очередь, определяют "устойчивое влияние фундаментальных составляющих платежного баланса на обменный курс гривни".



"По результатам января - апреля 2021 года сальдо текущего счета ПБ (платежного баланса - ред.) было положительным на уровне 1,1 млрд долларов США. В то же время отрицательный баланс торговли товарами по сравнению с аналогичным периодом увеличился с минус 1,3 млрд долларов США до минус 2,1 млрд долларов США, что стало результатом более быстрого роста импорта товаров над экспортом (19,9% и 16,7% соответственно) вследствие восстановления внутреннего потребительского спроса после смягчения карантинных ограничений", - отметил Б.Данилишин.



При этом положительный баланс торговли услугами за 4 месяца текущего года - наоборот - был больше по сравнению с прошлогодним (+1,8 млрд долл. США против +1,2 млрд долл. США). Главным образом это объясняется сокращением расходов украинцев на зарубежные путешествия, считает Б.Данилишин.



Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 2 июня утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022 - 2024 годы и бюджетную декларацию на три года. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 году составит 6,2% в годовом измерении. Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28 - 29 грн.



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