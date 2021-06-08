Украина может стать углеродно-нейтральной страной к 2050 году – Рыженков Сегодня мы видим возможность заявлять, как собственно и Европейский Союз, что мы можем быть углеродно-нейтральной страной к 2050 году. Это абсолютно реально для Украины, для украинской металлургии, рассказал в интервью телеканалу "Украина 24" генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.



Чтобы достичь такого результата по снижению экологических выбросов, прежде всего должна быть командная работа частных компаний и государства. Должна быть принята стратегия государства по модернизации тяжелой промышленности. "Естественно, должно быть движение навстречу государства и частных компаний. Должна быть подготовлена стратегия государства с точки зрения энергоносителей, потому что для производства водорода нужно очень много электроэнергии, дешевой электроэнергии, возобновляемой электроэнергии. И это то, о чем государство должно позаботиться", — считает гендиректор "Метинвеста".



Международная практика показывает, что именно государство может во-первых направить средства на развитие экологически чистых предприятий, а также снизить финансовую нагрузку на компании, которые готовы инвестировать свои средства. Так, например, Германия направляет на эти вещи более 9 миллиардов евро. Ю.Рыженков предлагает реинвестировать некоторые налоговые поступления: "Для модернизации, для постройки нового углеродно-нейтрального производства необходимы большие инвестиции. Можно для этого, например, использовать те же самые экологические налоги, которые сегодня идут на выбросы СО2. Можно и дальше помогать предприятиям, реинвестируя их в эти новые технологии".



"Метинвест" готов инвестировать более 450 млн долларов в инновационные экологически чистые производства.



"У нас есть идея постройки нового завода на базе той самой водородной металлургии, технологии прямого восстановления железа, электростали. Мы можем рядом с "Запорожсталью" построить новое экологически чистое, углеродно-нейтральное производство, и для этого уже сегодня мы делаем первые шаги.



Кстати, на Центральном ГОКе мы уже получили окатыш, который можно использовать для восстановления железа и потом в электрометаллургии. То есть первые шаги мы уже сделали — это уже серьезная заявка", - рассказал Ю.Рыженков.



Строительство новых цехов позволит вывести производства на дальние окраины городов, уверен генеральный директор "Метинвеста": Всегда мы говорим о том, что как бы мы не старались, предприятия, завод в центре города — это, конечно же, всегда сложно с точки зрения техногенной нагрузки на город. Такая история сегодня в Мариуполе на комбинате Ильича. Мы хотим изменить эту ситуацию. В течение какого-то периода это производство можно отодвинуть от центра города, создавая новые производства в новом месте. Мы уже сделали один из первых шагов. Буквально на следующей неделе мы будем подписывать контракт — это строительство нового цеха холодной прокатки. В этот проект мы готовы вложить миллиард долларов".



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