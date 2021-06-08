НКРЭКУ покрывает схемы торговли воздухом – эксперт Конфликт руководства НКРЭКУ с Минэнерго и основными энергетическими компаниями возник из-за желания комиссии и в дальнейшем покрывать схемы "торговли воздухом". Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.



"Неслучайно, сегодня конфликт разгорается между новым министром энергетики господином Галущенко и НКРЭКУ. Ибо они (производители тока, - ред.) уже выступили с открытым заявлением - вся генерация, все кадровые энергетики говорят: "Дальше так регулировать и управлять рынком невозможно. Потому что все попадут и все станут банкротом", - заявил нардеп.



Нардеп подчеркнул, что заложником в этой ситуации оказался президент, которому принадлежат полномочия по назначению членов НКРЭКУ.



"Потому что в октябре 2019 года четырех членов этой комиссии без конкурса назначил своим указом президент Зеленский. И главный вопрос - а кто должен ответить за это? На кого сейчас переводить эти стрелки. Извините, у меня впечатление, что окружение уважаемого господина президента подставляет его просто своим небрежным управлением в сфере энергетики и, по сути дела, делает его заложником этой ситуации", - добавил А.Кучеренко.



Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.



Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.



По расчетам экспертов, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



