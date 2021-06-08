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Металлопрокат продолжает дорожать на мировых рынках

08.06.21 15:17 , Металлургпром
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На региональных рынках плоского проката в США, ЕС и Турции достаточно высокий сезонный спрос на продукцию, что, в совокупности с высокой стоимостью сырья и фрахта, позволяет производителям диктовать свои условия на рынке.

Значительные финансовые вливания на восстановление экономики в США, Китае и ЕС существенно увеличили спрос со стороны строительного сектора в мае, что способствовали формированию восходящего тренда на рынках заготовки и готового проката в большинстве регионов. Стремительный рост цен в первом квартале мая поддерживался ростом внутренних и экспортных котировок в Китае после отмены возврата НДС при экспорте. Под влиянием позитивного тренда за первые две недели мая региональные цены на заготовку и готовый прокат взлетели на 70-125 долл. Однако во второй половине мая ситуация вновь ухудшилась, цены стремительно пошли вниз. Причиной существенного ухудшения ситуации послужило резкое падение цен в Китае связанное с принятыми мерами правительства для предотвращения спекуляций и сдерживания роста цен во избежание перегрева рынка. Начиная с середины мая до начала июня цены на заготовку на рынках СНГ, Турции и MENA упали на 30-50 долл., в Китае и ЮВА котировки обрушились на 95-110 долл. Более позитивная динамика сохраняется на рынках арматуры и катанки, где цены продолжали несущественный рост, и только в первую неделю июня начали демонстрировать признаки ослабления.

По словам аналитика "Укрпромвнешэкспертизы" Гнитецкого Олега, некоторый оптимизм продавцам дает возобновление роста на внутреннем рынке Китая, где стоимость заготовки в первую неделю июня выросла на 43 долл., до 782-804 долл./т exw с 13% НДС, котировки арматуры и катанки поднялись на 36-38 долл., до 814 долл./т и 870 долл./т exw с 13% НДС. Вместе с тем на экспортных направлениях сохраняется нисходящий тренд и предложения китайских поставщиков за неделю упали на 30 долл. по заготовке и арматуре и на 25 долл. для катанки. В сложившейся ситуации покупатели из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки выжидают стабилизации ситуации и не спешат заключать контракты. Большинство производителей СНГ, Турции и ЕС, заполнив портфели заказов на июнь и июль, взяли паузу и продолжают удерживать высокий уровень ценовых предложений.

Продолжает ослабевать рынок заготовки и арматуры в Турции, где цены за последние две недели упали на 30-35 долл. Наиболее благоприятная ситуация сохраняется в ЕС и США, где цены на длинный прокат продолжают стабильно идти вверх, прибавив за последние две недели 38-39 долл.

Согласно прогнозам аналитиков "Укрпромвнешэкспертизы" спрос на рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии по-прежнему будет оставаться вялым под влиянием сезонных факторов: ослабление потребления в жаркий летний период (MENA) и в период сезона дождей в странах ЮВА. Понижающее давление на рынок будет оказывать выжидательная позиция покупателей после спада цен в Китае. В то же время производители будут пытаться удерживать цены от дальнейшего снижения, рассчитывая на постепенное оживление заказов на прокат с поставкой в августе — сентябре и ограниченные объемы предложения ввиду предстоящих остановок на профилактические ремонты.

На региональных рынках проката кроме Китая и стран ЮВА в течение мая наблюдался положительный ценовой тренд. В середине мая правительство Китая ввело меры по урегулированию вопроса чрезмерного роста цен на сырье и стальной прокат. Первыми кто отреагировала на введенные меры были локальные трейдеры, которые пошли на существенные уступки. В течение двух недель после правительственного объявления, спотовая цена г/к и х/к рулонов на внутреннем рынке в Шанхае обвалилась на 1000-1500 юаней до 5150 и 6100 юаней/т. Уже в первую неделю июня котировки отскочили назад на 100-350 юаней до 5500 и 6200 юаней/т за г/к и х/к прокат. Стоимость железной руды в мае сначала выросла со 188 до 232 долл./dmt, потом под действием все тех же директив, просела до 181 долл./dmt, но на первой неделе июня вновь пошла вверх, достигнув 208 долл./dmt.

МинПром


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