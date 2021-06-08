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Метинвест за 15 лет работы выплавил свыше 142 млн тонн стали

08.06.21 14:38 , uaprom.info
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Группа "Метинвест" за 15 лет работы выплавила более 142 млн тонн стали, что равно 20 тыс. Эйфелевых башен. Об этом в эфире телепередачи "Україна-24: Україна з Тиграном Мартиросяном" заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Он подчеркнул, что практически все жители Украины каждый день видят продукцию компании "Метинвест". В частности, сталь, произведенная группой, использовалась при реконструкции Дарницкого моста, стадиона "Олимпийский".

"Очень знаковые, на самом деле, есть интересные объекты. Наверное, чтобы с Украиной закончить, для нас очень знаковый проект, и он важен с точки зрения экологии и с точки зрения всего мира – это новый саркофаг безопасный на Чернобыльской АЭС, - рассказал Ю.Рыженков. - Это полностью сталь "Метинвеста". Причем часть из этой стали была переработана нашими же предприятиями в Италии. Произведена в Мариуполе, перевезена в Италию, там переработана и после этого попала назад уже в Украину в виде готовой продукции на современный саркофаг".

Также сталь группы использовалась при строительстве самого высокого здания Великобритании "Осколок", двери шлюзов самого крупного канала в мире - Панамского канала – это сталь "Метинвеста".

"Если говорить о цифрах, то, конечно, 142 миллиона. Более 142 млн тонн стали было за 15 лет выплавлено. Причем это только предприятия, которые 100% входили в группу. У нас есть "Запорожсталь", которая наполовину входит в группу, ее мы здесь даже не считаем. Или в перспективе, это 20 тысяч Эйфелевых башен, например", - подытожил Ю.Рыженков.

МинПром

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