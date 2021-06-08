Метинвест за 15 лет работы выплавил свыше 142 млн тонн стали Группа "Метинвест" за 15 лет работы выплавила более 142 млн тонн стали, что равно 20 тыс. Эйфелевых башен. Об этом в эфире телепередачи "Україна-24: Україна з Тиграном Мартиросяном" заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.



Он подчеркнул, что практически все жители Украины каждый день видят продукцию компании "Метинвест". В частности, сталь, произведенная группой, использовалась при реконструкции Дарницкого моста, стадиона "Олимпийский".



"Очень знаковые, на самом деле, есть интересные объекты. Наверное, чтобы с Украиной закончить, для нас очень знаковый проект, и он важен с точки зрения экологии и с точки зрения всего мира – это новый саркофаг безопасный на Чернобыльской АЭС, - рассказал Ю.Рыженков. - Это полностью сталь "Метинвеста". Причем часть из этой стали была переработана нашими же предприятиями в Италии. Произведена в Мариуполе, перевезена в Италию, там переработана и после этого попала назад уже в Украину в виде готовой продукции на современный саркофаг".



Также сталь группы использовалась при строительстве самого высокого здания Великобритании "Осколок", двери шлюзов самого крупного канала в мире - Панамского канала – это сталь "Метинвеста".



"Если говорить о цифрах, то, конечно, 142 миллиона. Более 142 млн тонн стали было за 15 лет выплавлено. Причем это только предприятия, которые 100% входили в группу. У нас есть "Запорожсталь", которая наполовину входит в группу, ее мы здесь даже не считаем. Или в перспективе, это 20 тысяч Эйфелевых башен, например", - подытожил Ю.Рыженков.



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