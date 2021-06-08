Развитие Донбасса поможет расширить рынок металлопродукции – Магера Донбасс - стратегически важен для Украины, как с экономической, так и с политической точки зрения. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Война сильно подорвала экономику и инфраструктуру региона. По официальным оценкам, для минимального восстановления Донбасса после окончания войны необходимо не менее 20 млрд долл. При этом обсуждается вопрос, в какие направления лучше всего вкладывать инвестиции", - сказал он.



С.Магера напомнил, что в конце 2020 года правительство одобрило Концепцию развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. "Без масштабных инвестиций реализовать этот документ невозможно. До тех пор, пока правительство не определит конкретные источники финансирования, реализация Концепции, скорее всего, не начнется. Однако затягивать с решением этого вопроса нельзя", - подчеркивает политик.



Нардеп выразил уверенность, что начинать следует с инфраструктурных проектов. В частности с строительства и ремонта шоссейных и железных дорог, мостов, дорожных развязок, аэропортов, вокзалов и т.п. Ведь чем выше качество инфраструктуры, тем эффективнее можно освоить инвестиции, тем больший экономический и социальный эффект они дадут.



Он также обратил внимание на то, что экономическая выгода от реализации инфраструктурных проектов заключается в их высокой синергичности со смежными отраслями экономики, главным образом – с промышленностью. В таких проектах создается спрос на металл и металлопродукцию, строительные материалы, специальную технику и рабочую силу. Это позволит дополнительно загрузить мощности отечественных предприятий и создать новые рабочие места.



"Рассмотрим пример металлургии. Сегодня международные позиции наших экспортеров находятся под угрозой. В мире господствуют протекционистские настроения, страны одна за другой закрывают свои рынки, чтобы защитить национальных производителей. С 2023 года весь украинский металл, поставляемый в ЕС, попадет по действие углеродной пошлины СВАМ. Потери от этого ограничения составят не менее 2,5 млрд долл в год", - отмечает нардеп.



"Самый простой, и вместе с тем эффективный, способ компенсировать такие потери – расширить объем внутреннего рынка. Сделать это можно как раз за счет реализации крупных инфраструктурных проектов. К чему это нас приводит? К тому, что восстановление Донбасса может стать мощным драйвером роста промышленного производства и экономики в целом. Программа "Большое строительство" доказывает, что это работает", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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