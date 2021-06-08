На экомодернизацию ТЭС Украине необходимо более 4 млрд евро Украине необходимо инвестировать 4,3 млрд евро в экологическую модернизацию, чтобы и в дальнейшем выполнять нормы Национального плана по сокращению выбросов большими установками сжигания.



Об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов на форум "Украина 30. Экология", сообщает пресс-служба министерства.



Он отметил, что Украина выполняет нормы, определенные планом по сокращению выбросов.



"На сегодня мы не превышаем наши международные обязательства ни по одному из выбросов. Но уже начиная с 2025 года, если мы ничего не будем делать, мы будем превышать эти показатели, и это приведет к нарушению наших обязательств", - отметил М.Немчинов.



Сейчас в Нацплане предусмотрена модернизация более 90 установок. Суммарно для выполнения НПСВ на этих установках необходимо инвестировать 4,3 млрд евро.



"Сейчас министерство работает над разработкой механизма финансирования мероприятий по экомодернизации - за счет чего мы будем проводить экологическую модернизацию оборудования", - подытожил М.Немчинов.



По его словам, в дальнейшем необходимо идти по пути оптимизации оборудования, которое работает на угле, и его модернизации в том количестве, которое необходимо для безопасной и устойчивой работы энергосистемы. Вся остальная генерация должна строиться уже с учетом экологических требований и не использовать ископаемые виды топлива.



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