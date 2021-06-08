Законопроект №4167 обойдется промышленности в 270 млрд грн – Магомедов Реализация законопроекта №4167 в полном объеме будет стоить 270 млрд грн. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Эта сумма непосильна как для государства, так и для бизнеса по отдельности. Однако, если власть и бизнес объединят усилия, экомодернизацию промышленности можно успешно провести. Но для этого понадобиться не четыре, а как минимум 15 лет государственно-частного партнерства, как это было в Польше, и как сейчас это происходит в Словакии. Кроме того, бизнесу понадобятся финансовые и налоговые стимулы, государственные гарантии, компенсации по кредитам и дотации", - сказал он.



Нардеп выразил надежду, что авторы законопроекта №4167 прислушаются к предложениям бизнеса и экспертов, а итоговая версия документа устроит все стороны. "В конце концов, декарбонизация нужна государству Украина, чтобы создать конкурентоспособную промышленность. Ведь уже через десять лет промышленные компании, не внедрившие экотехнологии, не смогут успешно продавать свою продукцию на мировых рынках. Поэтому декарбонизация является ключом к успеху украинского экспорта", - подчеркнул политик.



М.Магомедов обратил внимание на то, что авторам законопроекта очень важно понять логику отечественных промышленников: "Она проста: бизнес понимает, что приверженность зеленому курсу - это определяющий тренд мирового промышленного производства. Поэтому украинская промышленность поддерживает европейский курс на декарбонизацию. Но внедрение экотехнологий должно учитывать украинские экономические реалии. Иначе мы просто потеряем промышленность окончательно".



Он отметил, что сейчас в з/п №4167 есть нормы, которые не имеющие логического обоснования. Например, законопроект предусматривает, что внедрить наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) украинская промышленность должна всего за четыре года, причем исключительно за свой счет. В Европейском Союзе, где власти помогали бизнесу дотациями и предоставляли софинансирование из специальных фондов, на это ушло несколько десятилетий. При этом М.Магомедов обратил внимание на слова президента Владимира Зеленского, который заявил, что реально провести экомодернизацию можно лет за 10-12.



"Более того: те самые НДТМ авторы просто взяли из европейского сборника и перевели на украинский язык. То есть, для модернизации наши предприятия обязаны использовать европейское оборудование и технологии. Даже если аналоги этого оборудования, отвечающие всем нормам, производятся у нас в Украине. Это противоречит всем принципам локализации, и по сути оставляет украинских производителей и проектные институты за бортом процессов, происходящих в экономике страны. Более того: нигде в Соглашении Украины и ЕС не сказано, что мы обязаны слепо копировать европейские нормы. Ведь всем понятно, насколько Украина и ЕС отличаются технологически. Всем, кроме авторов з/п №4167", - резюмировал М.Магомедов.



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