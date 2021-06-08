Интерпайп заключил контракт на поставку ж/д колес в Мавританию Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" заключила с Государственными железными дорогами Мавритании (Société Nationale Industrielle et Minière) трезлетний контракт на поставку локомотивных колес диаметром 1076 мм по стандарту AAR. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается в сообщении, SNIM - единственный владелец ж/д инфраструктуры протяженностью 704 км в этой западноафриканской стране и занимается, в основном, крупными грузовыми перевозками. Ж/д линия соединяет город Зуэрат, центр железорудной промышленности страны, с портовым городом Нуадибу. Длина одного поезда из около 200 вагонов может достигать 2,5 км, поэтому во главе состава обычно используют от двух до четырех локомотивов.



"Локомотивные колеса - технически сложный продукт для стран Северной Африки. Их показатели износоустойчивости должны быть на высоком уровне в условиях песчаных пустынь. При этом составы в Мавритании одни из самых длинных и тяжелых в мире. Наша стратегия – продолжать увеличивать долю экспортных поставок ж/д продукции", - прокомментировал директор дивизиона железнодорожной продукции "Интерпайпа" Александр Гарькавый.



"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.



МинПром



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