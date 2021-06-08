Китай снизил импорт железной руды на 9%

Как сообщает агентство Reuters, импорт железной руды в Китай в мае упал на 8,9% в месячном сравнении, как показали официальные данные таможни, поскольку поставки от основных горнодобывающих компаний были на более низком сезонном уровне.
В мае страна добыла 89,79 млн тонн железной руды по сравнению с 98,57 млн тонн в апреле. Однако импорт в мае вырос на 3,2% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.
Поступления железной руды падают два месяца подряд, поскольку поставки от ведущих производителей Австралии и Бразилии, как правило, ниже из-за сезонных факторов, таких как сбои из-за погодных условий.
По словам Ван Инву, аналитика Huatai Futures в Пекине, восстановление мировой экономики также означает более высокий спрос на руду на зарубежных рынках.
"Доля железной руды, поставляемой в Китай из Австралии, в последнее время сильно упала, и мы видим, что это снижение продолжится в ближайшие месяцы", - сказал Ван, имея в виду устойчивое потребление в других странах и высокую базу импорта Китая в 2020 году.
По данным таможни, за первые пять месяцев года Китай импортировал 471,77 млн тонн железной руды, что на 6% больше, чем за тот же период 2020 года.