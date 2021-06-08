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Минторг США продлил на 5 лет антидемпинговые пошлины на трубы из Китая
08.06.21 11:56 , Металлоснабжение и сбыт
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Министерство торговли США по итогам повторного расследования импорта бесшовных труб из Китая пришло к выводу, что отмена действующих с 2010 г. компенсационных пошлин на эту продукцию, вероятно (likely) приведет к продолжению или возобновлению незаконного субсидирования экспорта данной продукции, что нанесет ущерб национальным производителям.
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