Блок №3 Запорожской атомной электростанции подключили к энергосистеме После завершения планового среднего ремонта 7 июня в 20:55 энергоблок №3 Запорожской атомной электростанции подключили к энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".



Отмечается, что на данный момент в работе пребывают четыре энергоблока ЗАЭС. На пятом идут 39-е сутки среднего ремонта, а на шестом – 52-е сутки капитального ремонта.



Радиационный фон в районе расположения АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг станции радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.



Напомним, Запорожская АЭС вывела энергоблок №3 в ремонт в марте.



Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.



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