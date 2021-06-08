Конголезская Kamoa Copper будет перерабатывать медный концентрат внутри страны Компания Kamoa Copper, находящаяся в совместной собственности канадской Ivanhoe Mines, китайской Zijin Mining и правительства ДР Конго, подписало соглашение о переработки части своего медного концентрата на заводе Lualaba, который принадлежит китайской компании China Nonferrous Mining Corp Ltd (CNMC).



В соответствии с соглашением Kamoa Copper будет ежегодно отправлять на предприятие, расположенное в 40 км от рудника Kamoa-Kakula, 150 тыс. т концентрата, производство которого стартовало в мае текущего года, и получать в качестве готового продукта черновую медь с 99%-ным содержанием металла.



Правительство ДР Конго в 2013 г. запретило экспорт медного концентрата, чтобы он перерабатывался внутри страны. Исключения из этого правила возможны лишь по индивидуальным разрешениям. Kamoa Copper рассчитывает получить такое разрешение, потому что может перерабатывать на Lualaba менее 40% продукции первой очереди рудника, а других свободных мощностей в стране нет.



В перспективе компания сама планирует построить на Kamoa-Kakula производственный комплекс для выпуска черновой и анодной меди, но пока не определилась со сроками.



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