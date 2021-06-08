Госэкоинспекция насчитала промпредприятиям 67 млн грн штрафов Более 67 млн гривен убытков рассчитала Государственная экоинспекция во время проверок промышленных предприятий. Такой ущерб нанесли за первый квартал этого года. Об этом заявил глава ГЭИ Андрей Малеваный во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экология".



"Промышленность - один из главных драйверов роста украинской экономики. Однако у этой области есть и обратная сторона - негативное влияние на состояние окружающей среды. Промышленный комплекс Украины устарел и нуждается в модернизации, чтобы соответствовать современным природоохранным требованиям", - отметил глава инспекции.



По его словам, экологизацию производства осуществляют единичные предприятия.



"Только за первые 3 месяца 2021 года Госэкоинспекция составила более 4,8 тысячи админпротоколов об экологических нарушениях. В среднем на одном предприятии мы фиксируем 4 факта несоблюдения природоохранного законодательства", - сказал А.Малеваный.



По словам чиновника, для укрепления экологического контроля за промышленностью Госэкоинспекция проводит внутреннюю трансформацию. Проводится закупка нового оборудования.



"Сотрудничаем с Национальным центром управления и испытания космических средств, получая спутниковые снимки для выявления незаконной добычи недр, засорения и тому подобное. К сожалению, достижению этого KPI мешают мизерные штрафы за недопуски и загрязнение окружающей среды, низкие зарплаты инспекторов, недостаточное финансирование на оплату судебного сбора", - пояснил глава ГЭИ.



Он подчеркнул, что для устранения этих проблем и для содействия модернизации промышленного комплекса необходимо комплексное обновление законодательства.



"Качественный экологический контроль - один из важнейших шагов для помощи бизнесу. Он будет способствовать осовремениванию, экологизации, энергоэффективности промышленности и усилению ее конкурентоспособности на внешнем рынке", - подытожил А.Малеваный.



Напомним, замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Шахматенко заявил, что постсоветская система государственного экологического контроля не менялась десятки лет. Принятие законопроекта №3091 даст ведомству полноценный допуск к проверкам предприятий.



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