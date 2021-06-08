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В Украине 6 млн га земли нуждаются в консервации

08.06.21 09:58
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Вследствие деградации земель, в частности из-за водной эрозии, 6 млн гектаров земли нуждаются в консервации. Об этом министр агрополитики Роман Лещенко рассказал во время форума "Украина 30. Экология", передает "Экономическая правда".

"Или мы переоснащуемося и отвечаем современным вызовам экологических угроз, или сельское хозяйство Украины будет терять свои лидерские позиции. Сегодня 2/3 нашей территории фактически расположены в зоне рискованного земледелия", - рассказал он.

Критическими для земледелия являются июль и август, а в некоторых областях в прошлом году в течение четырех месяцев вообще не было осадков. Особенно рискованным Лещенко назвал юг Украины.

Для борьбы с глобальными климатическими изменениями Минагрополитики будет выводить из обращения деградированные земли. Их законсервируют для восстановления истощенных почв через механизм ощелачивания, облесения или ренатурализации.

Одним из приоритетов Минагрополитики также является восстановление оросительных систем с целью сохранения и рационального использования запасов влаги в почве.

Лещенко пояснил, что сейчас более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения нуждаются в консервации.

"Если мы не отработаем механизм, мы потеряем большое количество плодородных земель. В нашем законопроекте 2194 он прописан, и ближайшие 3 месяца Кабинет Министров Украины примет соответствующее постановление. Будет происходить консервация земли на основе анализа почв, спутникового мониторинга", - сказал Лещенко.

Кроме того глава Минагро отметил, что Украина сейчас является крупнейшим экспортером органики в Европу. Для того, чтобы им оставаться, нужно расширять органические земли, для чего предусмотрели соответствующую государственную поддержку.

По его словам, в следующем году ведомство планирует увеличить поддержку для органической продукции в несколько раз.

МинПром

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