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В апреле Турция увеличила экспорт арматуры

08.06.21 09:30 , МеталлСервис
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Согласно предварительным данным турецкой таможни, в апреле 2021 года экспорт арматуры из Турции составил 643 243 тонны - на 4,7% больше результата марта и на 64,8% в годовом соотношении.

В денежном выражении показатели выросли на 12,2% и 126,4% соответственно до 386,81 млн долл.

В течение января-апреля за рубеж было отгружено 2,31 млн. тонн арматуры производства металлургических предприятий Турции на сумму $1,26 млрд. Рост к аналогичному периоду 2020 года - 19,2% и 51,1% соответственно.

Апрельский экспорт катанки составил 140 640 тонн, что превышает итог предыдущего месяца на 29,5%, апреля 2020 - на 149%. В денежном выражении показатели выросли на 38% и 282,1% соответственно до $96,62 млн. За 4 месяца поставки турецкой катанки за рубеж выросли на 10,4% год к году до 420 070 тонн. В денежном выражении объёмы возросли на 49,4% до $260,97 млн.

МинПром

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