В Еврокомиссии назвали условия для получения Украиной очередного транша В Европейской комиссии настаивают, что предоставление нового транша макрофинансовой помощи зависит прежде всего от проведения реформы системы правосудия.



Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова, комментируя прогресс Украины в выполнении условий соглашения о получении макрофинансовой помощи, передает Европейская правда.



Матернова напомнила, что Украине известны требования, при которых правительство получит 600 млн евро, которые поступят в общий фонд бюджета.



"Но главная из них – это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия", – отметила она.



Представительница ЕК также подчеркнула, что к главным требованиям следовало бы отнести выполнение всех требований МВФ, которые касаются сохранения независимости НАБУ.



"Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ – это базовое требование, мы не можем даже начать оценивание прогресса, если нет сотрудничества с МВФ", – подчеркнула она.



В то же время, Матернова воздержалась от прогнозов относительно возможных сроков получения макрофинансовой помощи.



Ранее сообщалось, что Минфин надеется получить 600 млн евро от Евросоюза до сентября.



В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени ЕС перечислила Украине первый транш на сумму 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19 на общую сумму 1,2 млрд евро.



МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. Второй транш по этой программе не получен до сих пор.



МинПром

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