Принятие законопроекта №5600 негативно скажется на рынке недвижимости Принятие законопроекта №5600 приведет к негативным последствиям для всего рынка недвижимости, который только недавно восстановился после сложного 2020 года, такое мнение высказала агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.



"Прежде всего законопроект №5600 повлияет на цену квадратного метра в сторону увеличения, которая и без того сегодня регулярно растет из-за подорожания строительных материалов и трудовых ресурсов, инфляции и пр.", - сказала она.



По мнению эксперта, следствием станет падение продаж недвижимости, уменьшение объемов строительства и общий "застой" на строительном рынке, который является одним из ресурсосоздающих в экономике страны.



"Налогообложение доходов (18%) физических лиц, полученных от продаж в течение года третьего и последующего объекта недвижимости – это серьезный удар по инвестициям в жилую недвижимость. Ведь именно она сейчас является единственной альтернативой для граждан Украины не только сохранить средства от инфляции, которая ускорилась до 8,5%, но и заработать средства благодаря подорожанию стоимости квадратного метра", - сказала Лаевская.



По данным эксперта, квадратные метры за время реализации проекта наращивают в цене 25-30% в ликвидных объектах комфорт+ и до 40% в среднем в бизнес-классе.



"Это действенный инструмент, генерирующий поступления в строительную отрасль, которая, напомню, взаимосвязана с 40+ другими сферами производственной деятельности. Поэтому каждая гривня, вложеная в жилищное строительство в Украине, генерирует в экономику в семь раз больше", - сказала Лаевская.



Эксперт напомнила, что по данным BRDO мультипликатор строительства составляет 6,7, и именно он показывает прямую пропорциональную зависимость между приростом ВВП как суммы добавленных стоимостей и динамикой развития строительной отрасли.



"Предложенный законопроект представляется еще одной попыткой перекрыть кислород отрасли, что вызывает глубокую обеспокоенность. Мы уже обратились к народным депутатам и комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с письмом, в котором подробно описали негативные последствия принятия этого законопроекта, призвав его инициаторов к диалогу", - сказала Лаевская.



МинПром

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