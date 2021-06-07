Промышленники готовы к декарбонизации, но на адекватных условиях Законопроект №4167 о промышленных выбросах дважды был отклонен парламентом из-за откровенно вредного для промышленности содержания. Под видом внедрения европейского опыта, авторы з/п пытались "продать" депутатам идеи, не имеющие ничего общего с реальностью, отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что последняя версия законопроекта № 4167 предусматривала проведение форсированной экомодернизации промышленности. На нее бизнесу предоставлялось всего четыре года без какой-либо поддержки государства. "Интересно, в чем здесь европейский опыт, если в ЕС этот процесс занял несколько десятилетий, при условии активного финансирования промышленных компаний со стороны национальных правительств и фондов Евросоюза?", - отметил Д.Шпенов.



По оценкам экспертов, декарбонизация обойдется украинским предприятиям более чем в 270 млрд грн. Таких денег у бизнеса нет и не будет. В стране продолжается экономический кризис, в мире усиливаются протекционистские настроения. Отечественным экспортерам стало труднее продавать свою продукцию на мировых рынках. Внутренний рынок очень узок и перспективы его расширения нельзя точно спрогнозировать, отмечает нардеп.



Д.Шпенов выразил уверенность, что государство вместо помощи пытается повесить на бизнес дополнительную нагрузку в виде фантастических требований по экомодернизации производства. Отвлечение ресурсов на эти цели неизбежно приведет к сокращению производственных мощностей, падению объемов экспорта, валютных поступлений и росту безработицы. Экономика, естественно, просядет, так как промышленность начнет попросту "умирать", предостерегает политик.



"Можно ли спасти законопроект № 4167 и не дать его авторам под видом внедрения европейского опыта провести деиндустриализацию? Можно, если в работе над документом примут участие представители промсектора и ведущие отраслевые эксперты. Промышленники готовы к декарбонизации, но на адекватных условиях. Здесь не обойтись без государственно-частного партнерства", - говорит он.



По мнению политика, прежде всего законодателям необходимо предусмотреть реальные сроки внедрения экотехнологий. "Сегодня об этом говорил и президент Владимир Зеленский: он заявил, что модернизация за год нереальна, нужен срок минимум в 10-12 лет. Второй шаг – гарантия участия в этом процессе государства, которое должно предусмотреть реальные источники финансирования. Третий шаг – направление эконалога исключительно на мероприятия, связанные с экомодернизацией. Целевой налог должен не размываться в бюджете, а использоваться по назначению", - уверен Д.Шпенов.



МинПром



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