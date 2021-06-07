Продление полномочий Набсовета УЗ уничтожит ж/д отрасль – Магера Чтобы сохранить стратегически важную госкомпанию, нужно полностью сменить руководство "Укрзализныци". Иначе последствия для отрасли ж/д перевозок будут катастрофическими, предостерегает народный депутат Сергей Магера.



Он обратил внимание на то, что нынешний состав Набсовета показал свою полную профнепригодность. Прошлый год УЗ закончила с убытками в 11,9 млрд грн. Менеджмент довел монополиста до преддефолтного состояния, и это неудивительно: только одна реструктуризация 206 млн кредита российскому "Сбербанку" обернулась ежегодной переплатой 14 млн долларов, акцентирует политик.



"Вместо проведения финансового оздоровления и повышения инвестиционной привлекательности, топ-менеджмент УЗ регулярно принимает вредительские решения, - обращает внимание С.Магера. – Так, из-за отмены пролонгации кредита ЕБРР Украина была вынуждена уплатить банку 85 млн грн неустойки, а план по закупке новых ж/д вагонов был полностью сорван. "Вишенкой" же стал запрет Набсовета проводить какие-либо структурные преобразования, которое полностью заблокировало реформу "Укрзализныци". Ее, напомню, ждут в ЕС, а программа уже утверждена правительством".



Нардеп также напомнил, что за три месяца 2021 года правление и Набсовет совместными усилиями сорвали реализацию инвестиционной программы УЗ стоимостью 27 млрд грн. Пострадала не только ж/д, но и смежные отрасли, которые сформировали свои производственные планы с учетом участия в программах по обновлению подвижного состава и инфраструктуры.



"Вы будете удивлены, но в Украине за такое вредительство и саботаж еще и зарплату платят. В 2019-2020 гг члены Набсовета УЗ получили в общей сложности 60 млн грн. При этом не понесли никакой ответственности за откровенно некомпетентные и коррупционные решения. Кредитный рейтинг "Укрзализныци" – "близкий к дефолту". Это приговор не только топ-менеджменту, но и правительству, которое долгое время сквозь пальцы смотрело на многомиллиардные убытки. Полная перезагрузка правления и НС должны стать первым шагом к спасению компании и всей украинской ж/д отрасли", - резюмировал С.Магера.



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