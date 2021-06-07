На модернизацию промышленности Украине нужно 10-12 лет – Зеленский Президент Владимир Зеленский пообещал практическую реформу, при которой промышленность полностью модернизируется и уменьшит выбросы. Но этого возможно достичь лишь через 10-12 лет. Об этом он заявил на форуме "Украина 30.Экология".



"Модернизация промышленности, которая не происходила в Украине до сих пор, на этот раз состоится. Мы говорим о модернизации крупной промышленности, любой, а не только ТЭС. Но не верьте тому, кто говорит, что можно реформировать согласно нашим договоренностям и европейскому опыту только за год. Нет. Переход на модернизированную промышленность произойдет в течение 10-12 лет", - подчеркнул президент.



Как известно, законопроект о промышленном загрязнении №4167, голосование по которому Верховная Рада уже дважды проваливала, предусматривает переход на европейские нормы загрязнения в течение 4 лет. Эта норма подверглась большой критике со стороны европейских ассоциаций и представителей промышленности.



Так, в Европейской бизнес-ассоциации заявили, что европейские страны проводили экомодернизацию в течение 20 лет и этот процесс продолжается, а провести экомодернизацию за 4 года в принципе нереально.



К тому же ЕС вложил в эти процессы сотни миллиардов евро и обеспечил промышленность льготами, а экологические законы, которые пишет украинская власть, вообще не предусматривают механизмов государственной поддержки.



В частности, еще в 2017 году Украина приняла Национальный план сокращения выбросов от ТЭС и ТЭЦ и должна была разработать механизмы финансирования до 2020 г. Однако никакие механизмы до сих пор не разработаны, поэтому энергетические компании, в частности "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", уже в 2023 году будут вынуждены остановить производство энергии из-за невозможности провести модернизацию.



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