Предприятия Кривого Рога утилизировали почти треть промышленных отходов

По информации предприятий за I квартал 2021 объемы образования и размещения промышленных отходов составили 74,5 млн. тонн и 51,6 млн тонн. соответственно. Объемы утилизации промышленных отходов - 23,1 млн тонн.
Об этом сообщает Управление экологии.
Согласно отчетам предприятий в рамках реализации мероприятий Городской экологической программы использовано 9,2 млн тонн промышленных отходов, из них:
- 2,8 млн тонн для строительства технологических автомобильных и железнодорожных путей в соответствии со строительными нормами, производства щебня;
- 6,3 млн.тонн для засыпки карьеров, зон обрушения шахт и воронок при проведении горнотехнической рекультивации земель;
- 92,4 тыс.тонн шламов аглодоменного и сталеплавильного производств.
Также, согласно п. 3.33 программы по изысканию путей (методов) комплексной промышленной переработки, повторного использования и утилизации промышленных отходов:
- "ИнГОК" для разработки техногенного месторождения тальковых сланцев получил специальное разрешение на пользование недрами. Реализация этого мероприятия будет способствовать уменьшению объемов складирования промышленных отходов и позволит высвободить земельный участок площадью 2,7 га;
- "СевГОК" заключил договор на выполнение научно-исследовательской работы по изысканию новых методов переработки промышленных отходов.
- "ЮГОК" выполняет работы по внедрению технологии сгущения пульпы.
Реализация указанных мероприятий будет способствовать уменьшению размещения промышленных отходов в окружающей природной среде и рациональному использованию земельных ресурсов.