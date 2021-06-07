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Предприятия Кривого Рога утилизировали почти треть промышленных отходов

07.06.21 17:17 , Сайт города Кривого Рога
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По информации предприятий за I квартал 2021 объемы образования и размещения промышленных отходов составили 74,5 млн. тонн и 51,6 млн тонн. соответственно. Объемы утилизации промышленных отходов - 23,1 млн тонн.

Об этом сообщает Управление экологии.

Согласно отчетам предприятий в рамках реализации мероприятий Городской экологической программы использовано 9,2 млн тонн промышленных отходов, из них:

- 2,8 млн тонн для строительства технологических автомобильных и железнодорожных путей в соответствии со строительными нормами, производства щебня;

- 6,3 млн.тонн для засыпки карьеров, зон обрушения шахт и воронок при проведении горнотехнической рекультивации земель;

- 92,4 тыс.тонн шламов аглодоменного и сталеплавильного производств.

Также, согласно п. 3.33 программы по изысканию путей (методов) комплексной промышленной переработки, повторного использования и утилизации промышленных отходов:

- "ИнГОК" для разработки техногенного месторождения тальковых сланцев получил специальное разрешение на пользование недрами. Реализация этого мероприятия будет способствовать уменьшению объемов складирования промышленных отходов и позволит высвободить земельный участок площадью 2,7 га;

- "СевГОК" заключил договор на выполнение научно-исследовательской работы по изысканию новых методов переработки промышленных отходов.

- "ЮГОК" выполняет работы по внедрению технологии сгущения пульпы.

Реализация указанных мероприятий будет способствовать уменьшению размещения промышленных отходов в окружающей природной среде и рациональному использованию земельных ресурсов.

МинПром

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