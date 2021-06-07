Акцизный налог на электроэнергию из ВИЭ противоречит Конституции Украины Введение акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии противоречит Конституции Украины. Об этом заявил исполнительный директор "Ассоциации солнечной энергетики Украины" Артем Семенишин в эфире "Україна24".



"Это прямое нарушение действующего законодательства, а также нарушение базовых принципов, которые гарантированы Конституцией Украины. Более того, такие действия будут иметь следствием сворачивание, окончательное сворачивание инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии, а также остановку процесса перехода на чистые источники энергии для всей страны", - заявил он



Он подчеркнул, сейчас происходит прямых иностранных инвестиций в сфере возобновляемых источников энергии.



"Мы наблюдаем остановку строительства новых солнечных станций. И это очень негативная тенденция, коллеги. Потому что мы должны придерживаться своих целей, которые мы задекларировали перед Европейским Союзом по переходу на чистые источники. Мы имеем право и шанс жить в стране, которая обеспечивается за счет чистых источников энергии, без загрязнения атмосферы", - отметил А.Семенишин.



Напомним, 3 июня правительство подало проект закона о введении нового налога на "зеленую" энергию. В тот же день один из крупнейших инвестиционных фондов Скандинавии NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину из-за такого решения Кабмина.



В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.



Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.



По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долл., тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,86 млрд долл. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.



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