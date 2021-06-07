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Ощадбанк будет и дальше судиться о выплате Россией 1,3 млрд долл.

07.06.21 16:16 , Интерфакс Украина
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Государственный Ощадбанк (Киев) подал в кассационный суд Франции заявление об апелляционном оспаривании решения апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу о возмещении украинскому банку 1,3 млрд долл. убытков от аннексии Крыма, сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в понедельник.

При этом он отметил, что решение апелляционного суда никак не повлияло на финансовое положение банка.

Как сообщалось, Апелляционный суд Парижа 30 марта поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского Ощадбанка на 1,3 млрд долл. "В частности, РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно, крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", - утверждает Минюст РФ.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал в рейтинге второе место (279,702 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

МинПром

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