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Днепроспецсталь внедряет новые методы контроля за выбросами

07.06.21 15:59 , Металлургпром
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В условиях евроинтеграции повышаются экологические требования, которые предъявляются к промышленным предприятиям Украины. 1 января 2021 года вступил в силу Закон Украины "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов".

Как сообщили в пресс-службе Днепроспецстали, на заводе этот параметр всегда находился под строгим контролем. Рассчитывался он на основании прямых замеров. В соответствии с новым Законом за основу берется материальный поток – металлолом, шихта, природный, доменный газ и т.д. Если приобретен большой объем, к примеру, шихты, то объем выброшенных в атмосферу парниковых газов никак не может быть меньше определенного количества. Методика расчетов и система мониторинга нова. На начальном этапе важно определить ключевые моменты, перечень материалов, которые учитываются, механизм сбора данных.

Об этом шла речь во время встречи руководителей подразделений Днепроспецстали с генеральным директором "Центра экологии и развития новых технологий" Владиславом Антиповым.

Он также рассказал о разработке системы мониторинга, необходимости выбора единого источника производственных данных, заострил внимание на том, насколько важна консолидация служб Предприятия в формировании отчетной документации, ответил на вопросы о возможности использования автоматизированной системы управлением производством SAP.

"Днепроспецсталь одной из первых включилась в большую работу по мониторингу и верификации объемов выбросов парниковых газов. На Предприятии всегда ответственно подходили к вопросам экологии, отчетная документация формировалась правильно и своевременно. Новая методика несколько непривычна, но она прошла апробацию в странах Европы, доказала свою эффективность, значит, и у нас все получится", – поделился планами руководитель Отдела охраны окружающей среды завода Анатолий Панник.

МинПром

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