Днепровский металлургический комбинат сможет снизить на 50% расходы на реактивную энергию Днепровский металлургический комбинат (ДМК) сможет снизить на 50% расходы на реактивную энергию, сэкономив при этом около 7 миллионов гривен в год благодаря устройствам компенсации реактивной мощности. Как отметили в пресс-службе завода, ДМК стал первым предприятием в Украине, где на условиях энергосервиса был реализован проект по установке компенсаторов.



Проект воплощен в жизнь в рамках подписанного между ОАО "ДМК" и ООО YASNO Efficiency Меморандума о сотрудничестве и внедрение энергосервисных контрактов.



Для снижения затрат на реактивную энергию на территории цеха сетей и подстанций ДМК энергосервисной компанией установлено 5 конденсаторных батарей испанского производства. Суммарная производительность батарей - 12 900 квар, они установлены с стороны среднего напряжения (6 кВ).



Реактивной называют энергию, которая не выполняет полезной работы, а используется для создания электромагнитного поля, необходимого для работы электродвигателей.



"Мы проводим ежемесячное отслеживание экономического эффекта от установленных батарей. За первые три месяца работы устройств он превысил запланированные показатели на 560 тыс. гривен. При сохранении существующего уровня загрузки предприятия это составит 2,2 миллиона гривен сверхпланового экономического годового эффекта. Это означает, что оборудование окупится быстрее почти на год и быстрее сможет приносить Днепровскому комбинату доход в виде экономии. По соглашению софинансирования рассчитываться с инвестором мы планируем за счет части достигнутой экономии", - рассказал главный энергетик Днепровского меткомбината Олег Помогаев.



Благодаря новым устройствам реактивная энергия для нужд ДМК частично генерируется непосредственно на территории предприятия и меньше потребляется из сети.



"Это первый в Украине проект по установке устройств компенсации реактивной мощности, выполненный на условиях энергосервиса. В результате энергоэффективного проекта Днепровский меткомбинат значительно сократил расходы на плату за реактивную энергию. 20% стоимости проекта профинансировало ДМК, а 80% стоимости оборудования и монтажных работ профинансировала компания YASNO Efficiency на условиях договора энергосервиса", – прокомментировал Директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.



К концу 2021 года на ДМК планируется реализовать второй этап энергосберегающего проекта. В настоящее время проводится подготовительное работы, определены три локации для будущего монтажа дополнительных конденсаторных батарей.



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