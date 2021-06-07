Замглавы экономического комитета Рады назвал меры необходимые для полноценного запуска ЭКА Украина, вероятно, единственная промышленная страна в Европе, где все еще нет своего работающего Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Об этом пишет заместитель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в колонке на страницах издания ZN.ua.



Он отмечает, что на работу ЭКА в нашей стране есть большой запрос от украинских экспортеров. И прежде всего речь о сложной машиностроительной продукции. Во всем мире она продается с помощью финансовых инструментов, предоставляемых страной происхождения товара, подчеркивает политик.



Как известно, закон №1792-VIII "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта", предусматривающий создание ЭКА, был принят ВР 20 декабря 2016-го и вступил в силу с 1 января 2017 года.



"Однако до недавнего времени несколько предыдущих составов Кабинета министров не выполняли требования этого закона: разработать подзаконные акты, создать ЭКА как юрлицо, сформировать его правление и набсовет. На мой взгляд, причиной такого "саботажа" было непонимание чиновниками важности агентства для стимулирования высокотехнологичного экспорта, равно как и вообще важности экспорта для экономического развития. Сейчас процесс сдвинулся с мертвой точки", - пишет Д.Кисилевский.



Замглавы комитета Рады по экономразвитию подчеркивает, что без наполнения деньгами оно не может выполнять свои функции: страховать экспортные кредиты и контракты украинских производителей, предоставлять им гарантийные обязательства для участия в зарубежных тендерах и т.д. Поэтому члены комитета экономического развития ВР инициировали изменения в госбюджет для выделения 1,8 млрд грн в уставной капитал ЭКА.



"Кабмин пошел немного иным путем, 29 марта текущего года приняв постановление №268 об увеличении уставного капитала ЭКА за счет дополнительной эмиссии акций ЭКА в обмен на ОВГЗ на 1,8 млрд грн. Вместе с выделенными ранее 200 млн грн суммарная капитализация ЭКА составит 2 млрд грн. Таким образом, спустя четыре года после принятия соответствующего закона, ЭКА получило юрлицо, органы управления и скоро получит финансирование для полноценной работы", - пишет Д.Кисилевский.



По его словам, принятые меры позволили украинскому ЭКА начать работать: "В первом квартале 2021 года оно начало страховать экспортные некоммерческие риски. Объем покрытия страховок, реализованных за этот период, составил несколько десятков млн грн. Это первые очень небольшие шаги, главное достоинство которых в том, что они наконец сделаны. К сожалению, этот продукт — пока единственный, который ЭКА реально может предложить экспортерам. Другие продукты, в т.ч. полисы в качестве обеспечения по кредитам или участие в кредитовании иностранных покупателей украинских товаров ЭКА пока предоставлять не может из-за несовершенства нормативной базы"



По мнению Д.Кисилевского, для того чтобы ЭКА полноценно заработало в Украине необходимо: принять 351 постановление НБУ: разрешить банкам принимать страховые полисы ЭКА в качестве обеспечения по кредитам; принять закон о публичных закупках, упрощающий процедуру закупки услуг перестрахования у международных перестраховщиков; принять нормативные акты КМУ по возврату валютной выручки, обеспечив снятие валютного контроля с экспортера в случае получения компенсации от ЭКА по наступившему риску и перехода права требования оплаты от экспортера к ЭКА;, а также внести изменения в Налоговый кодекс, в частности освободить операции ЭКА по страхованию экспортных рисков от НДС по аналогии с обычными страховыми компаниями.



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