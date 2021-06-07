Сентравис выиграл контракт на поставку труб для выхлопных систем премиум-класса в ЕС Один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб Centravis ("Сентравис", Никополь, Украина) выиграл еще один контракт в автомобильной промышленности на поставку бесшовных труб из нержавеющей стали для выхлопных систем премиум-класса в ЕС.



В этом контракте отмечается путь диверсификации автомобильной стратегии компании за счет добавления еще одной области применения в ее портфель. Эти трубы будут использоваться одним из самых известных производителей выхлопных систем премиум-класса для мотоциклов и высокопроизводительных транспортных средств в ЕС — Akrapovic. Холодный цех и горячий цех работают над заказом общим объемом более 3 300 метров.



"Это важная веха для автомобильного бизнеса, и мы надеемся увидеть больше аналогичных возможностей на рынке, где Сентравис имеет все возможности для поддержки своего развития", — сказал Марчин Бозек, менеджер по продажам Centravis Central Europe.



Akrapovič известна во всем мире как инновационная высокотехнологичная компания, использующая передовые технологии и высококачественные материалы в конструкции выхлопной системы. Выхлопные системы Akrapovič отличаются улучшенными характеристиками, неповторимым узнаваемым звуком, инновационным дизайном, легкой конструкцией, мастерством изготовления и долговечностью.



"Сентравис" – один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб. Компания основана в 2000 году. Производственные мощности расположены в г. Никополь (Днепропетровской области). "Сентравис" входит в топ-10 мировых игроков, поставляет продукцию Thyssenkrupp, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen и другим компаниям. На предприятии работает более 1 400 сотрудников.



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