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Сентравис выиграл контракт на поставку труб для выхлопных систем премиум-класса в ЕС

07.06.21 15:19 , Металлургпром
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Один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб Centravis ("Сентравис", Никополь, Украина) выиграл еще один контракт в автомобильной промышленности на поставку бесшовных труб из нержавеющей стали для выхлопных систем премиум-класса в ЕС.

В этом контракте отмечается путь диверсификации автомобильной стратегии компании за счет добавления еще одной области применения в ее портфель. Эти трубы будут использоваться одним из самых известных производителей выхлопных систем премиум-класса для мотоциклов и высокопроизводительных транспортных средств в ЕС — Akrapovic. Холодный цех и горячий цех работают над заказом общим объемом более 3 300 метров.

"Это важная веха для автомобильного бизнеса, и мы надеемся увидеть больше аналогичных возможностей на рынке, где Сентравис имеет все возможности для поддержки своего развития", — сказал Марчин Бозек, менеджер по продажам Centravis Central Europe.

Akrapovič известна во всем мире как инновационная высокотехнологичная компания, использующая передовые технологии и высококачественные материалы в конструкции выхлопной системы. Выхлопные системы Akrapovič отличаются улучшенными характеристиками, неповторимым узнаваемым звуком, инновационным дизайном, легкой конструкцией, мастерством изготовления и долговечностью.

"Сентравис" – один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб. Компания основана в 2000 году. Производственные мощности расположены в г. Никополь (Днепропетровской области). "Сентравис" входит в топ-10 мировых игроков, поставляет продукцию Thyssenkrupp, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen и другим компаниям. На предприятии работает более 1 400 сотрудников.

МинПром

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