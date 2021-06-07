Украинские производители хотят ограничить завоз китайской метпродукции низкого качества Украинские производители металлопродукции хотят справедливой конкуренции с иностранными поставщиками, поэтому выступают за ограничение доступа на внутренний рынок для китайских производителей некачественного металла.



Так, в интервью ГМК-Центру директор компании по производству проката с полимерным покрытием Metipol Денис Рисухин сообщил, что "присущее китайскому материалу несоответствие заявленным характеристикам не дает объективно сравнивать два продукта".



"Получается, что украинские производители обязаны следовать ДСТУ и обеспечивать необходимое качество и гарантии, что сказывается на цене, а китайский материал может ввозиться без следования каким-либо стандартам в принципе", — сказал руководитель компании, которая инициировала антидемпинговое расследование в отношении проката с полимерным покрытием из КНР.



Он ожидает, что расследование будет происходить объективно и закончится введением пошлины уже в этом году. Это, по его мнению, даст толчок развитию украинских производителей аналогичной продукции, ведь сейчас до половины украинского рынка проката с покрытием занимает китайская продукция. А это порядка 350 тыс т. металла в год.



"Что касается внутреннего производства, то можно смело говорить, что при благоприятных условиях усилиями трех существующих предприятий можно обеспечить суммарный объем производства на уровне 100-120 тыс. т уже сегодня. Также есть возможность достаточно оперативно нарастить объемы на действующих предприятиях путем модернизации или установки новых линий", — сказал Д.Рисухин.



Кроме того, в колонке для ГМК-Центра руководитель региональных продаж компании Сентравис (производство бесшовных труб) Петр Горбань обратил внимание на то, что в ближайшее время на украинском рынке может стать меньше этой продукции китайского производства. Он считает, что завозить бесшовные трубы из Китая в Украину по демпинговым ценам станет не выгодно после решения китайского правительства отменить льготы для экспортеров металлопродукции. В частности, речь идет об отмене возмещения НДС в размере 13%.



"Если раньше некоторые украинские потребители покупали китайскую трубу только потому, что она дешевле, особо не обращая внимание на качество, то теперь разница в цене между китайской и украинской трубой станет почти неощутимой. А с учетом затрат на импорт трубы из Китая многие задумаются, надо ли экономить 5-10%, если можно купить в Украине – лучше и быстрее", — отметил П.Горбань.



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