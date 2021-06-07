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НКРЭКУ проверит 15 производителей электрической энергии из ВИЭ

07.06.21 14:41 , Бизнес Цензор
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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует проверить 15 производителей электрической энергии из возобновляемых источников на предмет превышения объемов отпуска электрической энергии их лицензированную мощность в феврале-апреле 2021 года.
Соответствующий вопрос регулятор планирует рассмотреть на заседании 9 июня, сообщает отраслевое издание ExPro.

"В НКРЭКУ поступили письма ЧАО "НЭК "Укрэнерго" о несоответствии (превышении) объемов отпуска электрической энергии производителями из альтернативных источников энергии сверх величины их лицензированной электрической мощности, которые имели место в феврале, марте и апреле 2021 года", – сказано в обосновании к проекта постановления.

Как уточнили в НКРЭКУ, превышение отпуска электроэнергии из ВИЭ в феврале могло составить в феврале 26,5 тыс. кВт-ч, марте – 6,6 тыс. кВт-ч, в апреле – 4,38 тыс. кВт-час.

Превышение отпуска электроэнергии свыше лицензированной мощности может означать проведение технического переоснащения станций без уведомления регулятора, отмечают в Нацкомиссии.

Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро выявило подлог с введением в эксплуатацию третьей очереди солнечной станции ООО "Токмак Солар Энерджи" в Запорожской области мощностью 6 МВт/ч.

По данным следствия, "Токмак Солар Энерджи" получило зеленый тариф по третьей очереди уже 25 декабря 2012 года, подав поддельные документы о введении еще не построенных мощностей в эксплуатацию. Детективы выяснили, что якобы использованное при строительстве СЭС оборудование с 2010 по 2014 годы в Украину не ввозилось.

Следователи пришли к выводу, что получение фиксированного зеленого тарифа раньше фактического запуска станции нанесло ущерб, ведь в начале 2013 года его существенно снизили, а третья очередь СЭС все эти годы и по сей день продает электроэнергию по ставкам 2012 года.

Сейчас ООО "Токмак Солар Энерджи" записано на кипрскую фирму "Юкрейн Реньювабл Энерджи Холдингз Урех Лимитед". Ранее компанией владели Руслан Божко, депутат горсовета от "Оппоблока", и Александр Репкин, депутат облсовета от "Оппоблока", чей округ как раз охватывает Токмак. В 2012-13 годах фирмой владели Сергей Лебедь и Оксана Красюк, родственница тогдашнего председателя Запорожской налоговой администрации Алексея Тимарцева, а Репкин был гендиректором.

МинПром

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