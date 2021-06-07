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Group DF запустила собственную логистическую компанию

07.06.21 13:05
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Группа компаний Group DF запустила собственную логистическую компанию "Ника Транс Логистика". Об этом говорится в сообщении Group DF.

"На логистическом рынке Украины начала работу украинская компания "Ника Транс Логистика" (NIKA TRANS LOGISTICS) – входящая в группу предприятий Group DF International. Инвестиции акционера в логистическую компанию составили 10 млн долларов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, компания оперирует крупным железнодорожным и автомобильным парком, а также буксирным флотом.

Железнодорожный парк компании состоит из 2,5 тыс. железнодорожных вагонов (хопперы-минераловозы, цистерны, полувагоны); также "Ника Транс Логистика" привлекает вагоны акционерного общества "Укрзализныця" (2 тыс. вагоно-отправок ежемесячно).

Автопарк насчитывает 70 новых грузовых автомобилей DAF (часть автомобилей оборудовано платформами для перевозки морских контейнеров, тентами, а также танк-контейнерами для перевозки жидких грузов). Также в экспедировании есть 1 тыс. грузовиков аккредитованных сторонних компаний-перевозчиков. Согласно бизнес-плану компании, запланировано увеличение количества собственных грузовых автомобилей до 100 единиц к 2024 году.

Технологический флот компании состоит из 3 буксиров (от 1,2 тыс. до 2,5 тыс. л.с.), выполняющих маневровые операции с судами в портах николаевского региона.

Согласно бизнес-плану, утвержденному Group DF, компания должна обеспечить рост объемов перевозок на 20% в год; к 2023 году 70% грузооборота будет приходиться на внешних клиентов, из которых половина – европейские компании.

МинПром

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