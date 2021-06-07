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Сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

07.06.21 11:50
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Розничные сети АЗС, работающие в эконом-сегменте, в период с 4 по 7 июня повысили стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-20 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В сети "БРСМ-Нафта" цены на бензины выросли на 20 копеек: бензин марки А-92 подорожал до 27,54 грн/л, А-95 – до 28,54 грн/л. При этом ДТ подорожало на 13 копеек – до 26,52 грн/л.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 10 копеек: "двойка" всреднем подорожала до 27,15 грн/л, "пятерка" – до 28,06 грн/л. На 10 копеек – до 29,09 грн/л выросла цена бензина марки А-95 в сети BVS.

На станциях "Авантаж 7" бензины подорожали на 17 копеек.. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,28 грн/л, А-95 – до 28,28 грн/л.

МинПром

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