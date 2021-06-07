За 5 месяцев КЖРК увеличил производство товарной железной руды на 3,2% Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-мае увеличил производство товарной железной руды на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,81 млн т.



Об этом свидетельствуют уточненные данные предприятия, сообщил Интерфакс-Украина.



КЖРК в мае всего произвел 390 тыс. т товарной железной руды. За месяц добыча составила: 55 тыс. т руды – на шахте "Жовтнева"; 130 тыс. т руды – на шахте "Батьківщина"; 105 тыс. т руды – на шахте "Гвардейская"; 100 тыс. т руды – на шахте "Терновская".



Криворожский железорудный комбинат – крупнейший производитель агломерационной руды в Украине. Большая часть продукции экспортируется в страны Восточной Европы.



В структуру предприятия входят 4 шахты. Балансовые запасы составляют 210 млн т богатых железных руд со средним содержанием железа в породе 58,6%.



По итогам 2020 года КЖРК снизил выпуск товарной руды на 13,3% по сравнению с 2019 годом – до 3,81 млн т.



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