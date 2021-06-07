Россия пока не собирается ограничивать экспорт металлопродукции Ограничивать экспорт какой-либо металлопродукции, кроме металлолома, Россия не планирует. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума в интервью ТАСС рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.



"Ограничивать экспорт железорудного сырья бессмысленно. У нас на него уходит обычно то, что не потребляется в стране", - сказал он.



По словам замминистра, из-за ограничений можно потерять выход на внешние рынки, поскольку "свято место пусто не бывает". "За рубежом против наших металлургов введено порядка 50 ограничений и еще десяток расследований ведется. Их и так там особо не ждут", - рассказал В.Евтухов, отвечая на вопрос о возможном запрете экспорта металлопродукции в связи резким ростом цен.



"Единственное, что мы ограничиваем сегодня, это вывоз металлолома, поскольку это сырье востребовано российскими сталеплавильными предприятиями", - сказал В.Евтухов. Так, на его экспорт в ближайшие полгода будет введена повышенная пошлина в размере 70 евро за тонну. В случае увеличения цен, она тоже будет расти.



Помимо этого, планируется изменить логистику закупок металлолома для снижения его стоимости на внутреннем рынке. Сегодня некоторые предприятия, которые находятся рядом со станциями, где лом собирается, покупают его в другом конце страны из-за конкуренции.



"Цена (на металлолом, - ред.) может снизиться существенно, на 4000 - 5000 рублей, и предприятия не будут друг у друга из-под носа лом утаскивать, возить его через всю страну, а просто смогут его приобретать в необходимом количестве рядом с теми площадками, где они его используют", - считает В.Евтухов.



В правительстве РФ договорились с металлургами о том, что российские власти будут напрямую сводить производителей металлургической продукции с потребителями, а также способствовать установлению прямых формульных контрактных отношений. "А для государственных строек, региональных и муниципальных будем просить делать скидку на те объемы, которые для этого потребуются. Причем значительную", - отметил замглавы Минпромторга.



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