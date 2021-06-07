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Китай планирует максимальное увеличение добычи алюминия в 2024 году

07.06.21 12:57 , Металлоснабжение и сбыт
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По прогнозу китайской государственной исследовательской компании Antaike, производство первичного алюминия в стране будет увеличиваться до 2024 г. В этом же году будет достигнут и пик потребления металла.

В 2020 г. объем производства первичного алюминия в Китае достиг рекордных 37,08 млн т. За первые четыре месяца 2021 г., по данным International Aluminium Institute (IAI), объем выпуска составил 12,874 млн т, на 6,9% больше, чем годом ранее. Это соответствует свыше 38,3 млн т в годовом эквиваленте.

Однако правительство КНР намерено ограничить мощности по производству первичного алюминия в стране, чтобы их совокупный объем не превысил 45 млн т в год. Это делается с целью снижения объема выбросов углекислого газа.

Как считают специалисты Antaike, объем эмиссии углекислого газа в китайской алюминиевой отрасли достигнет пика в 2025 г., а к 2030 г. сократится на 25,9% за счет более широкого использования возобновляемых источников энергии. В то же время, доля первичного металла в потреблении будет уменьшаться в пользу вторичных сплавов, получаемых путем переплавки лома.

МинПром

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